Состояние госпитализированного Куравлева вызывает большие опасения у лечащих врачей

Москва, 13 января. Актера Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с признаками пневмонии около недели назад. Лечащие врачи артиста сообщили новости о его состоянии.

Куравлев на данный момент проходит лечение от вирусной пневмонии. Однако несмотря на небольшое поражение легких, он испытывает серьезные трудности с дыханием. Кроме того, врачи отмечают у него проблемы с памятью и речью. Это стало следствием тяжелого поражения головного мозга. Какие-либо прогнозы медики давать опасаются. По их словам, состояние актера крайне тяжелое, передает StarHit.

«Да, он в сознании, да он моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят, в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные. Питается через зонд, родственников к Леониду Вячеславовичу, естественно, не пускают, передачек никаких близкие не делают, но и отделение не то, чтобы что-то требовалось передавать», — сообщили медработники.

По словам медиков, в скором времени Куравлева могут перевести на ИВЛ. Однако делать это опасаются, потому что актеру уже 85 лет — снятие с аппаратов в таком возрасте дается крайне тяжело.

Последние полгода артист находился в доме престарелых. Как отмечали работники, смерть жены сильно отразилась на его душевном состоянии. Он был в депрессии, однако спустя время удалось добиться улучшения. Потом артиста внезапно скосила болезнь.

Ранее Куравлев перенес операцию на желудке. Медики приняли такое решение из-за трудностей с глотанием.