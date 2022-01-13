Daily Express: Китай дал клятву верности России на фоне кризиса в Казахстане и напугал мир

Лондон, 13 января. Китай поддержал миротворческую миссию в Казахстане и дал некую клятву верности России, чем заставил затаить дыхание весь мир. Об этом заявил британский журналист Джон Кинг в материале Daily Express.

Заявление министра иностранных дел Китая Вана И стало ужасающим предупреждением. КНР считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграла в Казахстане положительную и решающую роль в разрешении проблемы. В беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым китайский дипломат отметил важность сохранения мира в Центральной Азии, передает «ПолитРоссия».

«Г-н Ван также призвал Россию поддержать возглавляемую Пекином Шанхайскую организацию сотрудничества — альянс в сфере безопасности, куда входят Китай, Казахстан, Пакистан и Индия», — сообщает обозреватель Daily Express.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй ранее назвал нынешние взаимоотношения между Москвой и Пекином лучшими в истории. Сотрудничество двух держав вступает в «новую эпоху», что особенно важно на фоне резкого спада взаимопонимания с Западом.