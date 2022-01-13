Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

Афины, 13 января. Московский ЦСКА нанес поражение «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 98:74.

Решающей стала вторая четверть, в которую армейцы выиграли с разницей в 21 очко. Греки сделали отчаянную попытку в третьей десятиминутке, однако обе команды уже понимали, что оставшаяся часть матча — всего лишь формальность

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Мариус Григонис с 19 очками. У греков наибольшее количество баллов набрал Иоаннис Папапетру (16).

Таким образом, ЦСКА набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 17-й позиции с 16 баллами в активе.

Фанаты московского клуба наконец-то пережили неудачный период своей команды и теперь могут вдоволь нарадоваться результатами. Совсем недавно ЦСКА проиграл пять матчей подряд в разных турнирах.