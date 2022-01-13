Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 01:55
01:49
Общество
Врач Жемчугов: «Омикрон» может стать последней мутацией вируса в человеческой популяции
01:45
Экономика
Финансист Ганелин научил выбирать надежные активы для вкладов
01:42
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированного Куравлева вызывает большие опасения у лечащих врачей
01:42
Общество
Петербург рискует вновь остаться без обещанных садов и парков
01:41
Политика
Daily Express: Китай дал клятву верности России на фоне кризиса в Казахстане и напугал мир
01:33
Спорт
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
01:26
Армия
Военный эксперт Козюлин оценил идею установки роботов-пулеметов на охрану важных объектов
01:16
Технологии
Петербуржцы выстроились в огромную очередь на маршрутку от станции метро Девяткино
01:15
Общество
Прокурор Попов: преступность в Москве снизилась на 2,1% по итогам 2021 года
00:57
Политика
Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

Спорт
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
cskabasket.com  /  ПБК ЦСКА

Афины, 13 января. Московский ЦСКА нанес поражение «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 98:74.

Решающей стала вторая четверть, в которую армейцы выиграли с разницей в 21 очко. Греки сделали отчаянную попытку в третьей десятиминутке, однако обе команды уже понимали, что оставшаяся часть матча — всего лишь формальность

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Мариус Григонис с 19 очками. У греков наибольшее количество баллов набрал Иоаннис Папапетру (16).

Таким образом, ЦСКА набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 17-й позиции с 16 баллами в активе.

Фанаты московского клуба наконец-то пережили неудачный период своей команды и теперь могут вдоволь нарадоваться результатами. Совсем недавно ЦСКА проиграл пять матчей подряд в разных турнирах.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
цска евролига панатинаикос
Комментировать