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Военный эксперт Козюлин оценил идею установки роботов-пулеметов на охрану важных объектов

Армия
Военный эксперт Козюлин оценил идею установки роботов-пулеметов на охрану важных объектов
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 13 января. Роботы-пулеметы с элементами искусственного интеллекта в скором времени встанут на защиту военных объектов России. Подобную идею оценил военный эксперт Вадим Козюлин.

К подобным технологиям сейчас прибегают множество стран, отметил он. При этом Россия не только не отстает от этого процесса, но и имеет все шансы его возглавить. По словам эксперта, роботы-пулеметы показывают большую эффективность в сравнении с обычными солдатами, что делает подобное вооружение незаменимым. Об этом передают «Известия».

«Испытания показывают, что такие стрелковые системы, как правило, справляются с задачей лучше человека — быстрее находят цели и точнее их поражают. Кроме того, исследования показывают, что солдат только в 80 процентах случаев верно идентифицирует цель», — отметил Козюлин.

Алгоритм работы таких устройств, отметил специалист, достаточно прост. Установка способна идентифицировать степень опасности объекта, а также анализировать его деятельность. Складывая все факторы, робот принимает решение о времени и способе нейтрализации цели.

Вооружение российской армии регулярно пополняется новейшими образцами. Так, в 2023 году планируется добавить в ее состав модернизированные истребители Су-30СМ2.

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