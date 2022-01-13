Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 01:55
01:49
Общество
Врач Жемчугов: «Омикрон» может стать последней мутацией вируса в человеческой популяции
01:45
Экономика
Финансист Ганелин научил выбирать надежные активы для вкладов
01:42
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированного Куравлева вызывает большие опасения у лечащих врачей
01:42
Общество
Петербург рискует вновь остаться без обещанных садов и парков
01:41
Политика
Daily Express: Китай дал клятву верности России на фоне кризиса в Казахстане и напугал мир
01:33
Спорт
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
01:26
Армия
Военный эксперт Козюлин оценил идею установки роботов-пулеметов на охрану важных объектов
01:16
Технологии
Петербуржцы выстроились в огромную очередь на маршрутку от станции метро Девяткино
01:15
Общество
Прокурор Попов: преступность в Москве снизилась на 2,1% по итогам 2021 года
00:57
Политика
Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента

Политика
Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента
flickr.com  /  C.

Прага, 13 января. Чешский премьер Петр Фиала выругался с включенным микрофоном во время заседания парламента. Его представители заявили, что политик редко проявляет эмоции на публике.

Журналисты издания Novinky предположили, что бурная реакция Фиала была связана с длительностью заседания, которое слишком затянулось.

«Как же меня это все достало», — заявил премьер на мероприятии.

Глава пресс-центра правительства Чехии Вацлав Смолка уточнил, что Фиала крайне редко позволяет себе подобное поведение. Он напомнил, что политик тоже является человеком и может позволить себе лишнего.

«Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное», — отметил Смолка.

В Сети ранее распространилось видео, на кадрах которого, предположительно, звучит голос мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. На записи человек с голосом главы города нецензурно отчитывает подчиненных.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента
чехия заседание фиала
Комментировать