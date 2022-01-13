Премьер-министр Чехии Фиала эмоционально выругался на заседании парламента

Прага, 13 января. Чешский премьер Петр Фиала выругался с включенным микрофоном во время заседания парламента. Его представители заявили, что политик редко проявляет эмоции на публике.

Журналисты издания Novinky предположили, что бурная реакция Фиала была связана с длительностью заседания, которое слишком затянулось.

«Как же меня это все достало», — заявил премьер на мероприятии.

Глава пресс-центра правительства Чехии Вацлав Смолка уточнил, что Фиала крайне редко позволяет себе подобное поведение. Он напомнил, что политик тоже является человеком и может позволить себе лишнего.

«Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное», — отметил Смолка.

В Сети ранее распространилось видео, на кадрах которого, предположительно, звучит голос мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. На записи человек с голосом главы города нецензурно отчитывает подчиненных.