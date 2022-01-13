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Один человек пострадал при взрыве бойлера в квартире на Сахалине

  /   Обновлено: 13 января 2022 00:54
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве бойлера в квартире на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 13 января. Газовый бойлер взорвался в жилом доме, расположенном в селе Троицкое Анивского района Сахалина. Причиной инцидента стал скачок давления газа, уточнили в региональном управлении МЧС.

Взрыв бойлера произошел в квартире дома на улице Невельская, 4. Ударная волна повредила окна и двери, на кухне начался пожар на площади девять квадратных метров.

«При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу им. Анкудинова», — заявили в ведомстве.

Скачок давления спровоцировал еще один пожар в квартире соседнего дома. Площадь возгорания составила 18 «квадратов», спасатели эвакуировали из домов 20 человек. В районе происшествия в рамках безопасности временно отключено газо- и электроснабжение.

В Южно-Сахалинске расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, возбужденное после взрыва газа в квартире. В результате происшествия погиб один человек.

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взрыв сахалин бойлер
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