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Советник Зеленского Арестович обвинил «невменяемого» Обаму в незащищенности Украины

Политика
Советник Зеленского Арестович обвинил «невменяемого» Обаму в незащищенности Украины
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 13 января. США оказывают Украине недостаточную помощь для защиты от России. Такое заявление в эфире канала UkrLife сделал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Вашингтон при желании бы уже давно реализовал соответствующую программу, а «не цедил по капле». В качестве доказательства он вспомнил, как США быстро решили проблемы с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.

«В отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России», — отметил Арестович.

Виновниками такого положения дел он считает «невменяемого» 44-го президента США Барака Обаму и его преемника Дональда Трампа, который пытался выстроить диалог с российской стороной.

«Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается», — заключил советник.

Алексей Арестович ранее заявлял о мобилизации войск на Украине для борьбы с Россией. По его словам, Донбасс готовы атаковать 200 тысяч военнослужащих.

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сша обама арестович
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