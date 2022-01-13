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Власти России могут отказаться от участия банков в госсистеме сдачи биометрии

Общество
Власти России могут отказаться от участия банков в госсистеме сдачи биометрии
pixabay.com  /  geralt

Москва, 13 января. Участниками совместной компании для развития Единой биометрической системы могут стать «Ростелеком», правительство и Центробанк. Ранее к ним должны были присоединиться крупные банки.

Работы по формированию соответствующего совместного предприятия могут завершиться уже к лету этого года. В качестве кандидата на пост главы новой компании рассматривается один из выходцев из Федеральной налоговой службы (ФНС), передает РБК со ссылкой на источники.

В аппарате российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует проект, заявили, что сейчас создание совместного предприятия находится на стадии проработки. Его планируется запустить примерно через шесть месяцев.

«В планах запустить предприятие примерно через полгода. Решение по параметрам совместного предприятия, а также детали его функционирования комментировать преждевременно», — заявил представитель Чернышенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил закон о создании единой государственной системы. В ней граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

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