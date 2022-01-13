Грабители вынесли из дома автора культовых «Кукол» десятки тысяч евро

Москва, 13 января. Преступники пробрались в дом к автору легендарной телепередачи «Куклы» Василию Григорьеву и совершили разбойное нападение. Злоумышленники вынесли из жилища режиссера, предварительно, 150 тысяч долларов и 50 000 евро.

По информации телеканала РЕН ТВ, на данный момент ведется подсчет и оценка нанесенного ущерба. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Полиция занимается розыском грабителей.

Василий Григорьев запустил юмористический сериал «Куклы» в 1994 году. Героями передачи были резиновые двойники известных первых лиц государства и чиновников. Телешоу продержалось в эфире восемь лет.

В канун Нового года грабитель попытался «вынести кассу» из Сбербанка в Екатеринбурге. После резкого отказа сотрудников организации злоумышленник поспешно ретировался.