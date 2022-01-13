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Грабители вынесли из дома автора культовых «Кукол» десятки тысяч евро

  /   Обновлено: 13 января 2022 00:38
Происшествия
Грабители вынесли из дома автора культовых «Кукол» десятки тысяч евро
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Москва, 13 января. Преступники пробрались в дом к автору легендарной телепередачи «Куклы» Василию Григорьеву и совершили разбойное нападение. Злоумышленники вынесли из жилища режиссера, предварительно, 150 тысяч долларов и 50 000 евро.

По информации телеканала РЕН ТВ, на данный момент ведется подсчет и оценка нанесенного ущерба. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Полиция занимается розыском грабителей.

Василий Григорьев запустил юмористический сериал «Куклы» в 1994 году. Героями передачи были резиновые двойники известных первых лиц государства и чиновников. Телешоу продержалось в эфире восемь лет.

В канун Нового года грабитель попытался «вынести кассу» из Сбербанка в Екатеринбурге. После резкого отказа сотрудников организации злоумышленник поспешно ретировался.

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ограбление телепередача куклы василий григорьев
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