Москва, 13 января. Чехия может покинуть список недружественных стран в любой момент. Что от нее для этого требуется, она также знает, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Глава МИД Чехии Ян Липавский ранее заявлял, что страна осознает, насколько у нее плохие отношения с Россией. Однако Прага будет искать варианты разморозить сотрудничество.

«В Чехии знают, что надо сделать (для выхода из списка недружественных РФ стран — Прим. ред.)», — отметил Грушко.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшили обвинения со стороны Чехии в причастности РФ к взрывам на военных складах Врбетицы. После этого между странами разразился дипломатический скандал. Оба государства выслали представителей посольств. Результатом стало включение Чехии в список недружественных стран РФ.

Ранее Грушко прокомментировал попытки Запада демонизировать Россию. По его мнению, это делается с целью «сдерживания» Москвы и оправдания расширения НАТО на восток.