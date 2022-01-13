Родственники Михаила Зеленского хотят похоронить журналиста на Троекуровском кладбище

Москва, 13 января. Внезапно умершего на отдыхе в Доминикане телеведущего Михаила Зеленского могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Такое желание изъявили родственники покойного.

Причиной смерти журналиста в СМИ называют инсульт. Врачи пытались реанимировать Зеленского, но не смогли его спасти. Тело ведущего должны привезти в Россию в ближайшее время.

«Михаила планируется похоронить на Троекуровском кладбище», — сообщил источник ТАСС, знакомый с пожеланиями близких умершего.

Первый ведущий ток-шоу «Прямой эфир» отдыхал в Доминикане вместе с супругой Милой Рубинчик. На курорте ему стало плохо, после чего российского журналиста в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Жена покойного пока не дает никаких комментариев.

Пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова ранее озвучила новую предварительную причину смерти Михаила Зеленского. Ей могла стать внезапная остановка сердца.