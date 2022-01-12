Фигуристы Мишина и Галлямов стали авторами нового мирового рекорда

Таллин, 12 января. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали первое место на чемпионате Европы в столице Эстонии. Спортивная пара побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе.

Они набрали 82,36 очка, превысив предыдущий результат на 0,02 балла. Прошлыми мировыми рекордсменами также были российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На первенстве россияне заняли весь пьедестал почета. Так, второе и третье места на счету дуэтов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (81,58), а также Бойковой и Козловского (76,26). Медалисты этой дисциплины будут награждены в четверг, 13 января.

От участия в чемпионате Европы отказались французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Решение спортсмены объяснили боязнью заразиться коронавирусом.