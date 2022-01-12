Рогозин: Байконур не будет рад новому министру-русофобу Казахстана Умарову

Байконур, 12 января. Должность министра информации и общественного развития Казахстана недавно занял известный своими русофобскими взглядами Аскар Умаров. Байконур, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, таким гостям рад не будет.

Умаров прославился своими скандальными заявлениями о России и русском народе. Причем подобные выражения в отношении РФ министр позволял себе неоднократно. Въезд в Россию ему уже запрещен. Мнение по поводу его назначения высказал и Рогозин в своем Telegram-канале.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал глава Роскосмоса.

Ранее осудил назначение на высокопоставленную должность Умарова и телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, такое решение властей Казахстана является крайне сомнительной «благодарностью» за помощь России во время беспорядков.