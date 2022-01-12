Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 00:23
00:13
Общество
Родственники Михаила Зеленского хотят похоронить журналиста на Троекуровском кладбище
00:02
Общество
Легализовать и внести в реестр: что ждет владельцев квартир и мини-гостиниц в Крыму
23:57
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов стали авторами нового мирового рекорда
23:47
Политика
Рогозин: Байконур не будет рад новому министру-русофобу Казахстана Умарову
23:39
Экономика
Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты
23:39
Спорт
Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Венецию» и пробиться в четвертьфинал Кубка Италии
23:28
Общество
Скворцова: доля заразившихся «Омикроном» москвичей в выборке ФМБА составила 76%
23:22
Происшествия
Водителя легковушки «занесло» на пешеходный переход в Выборгском районе Петербурга
23:17
Политика
Ведущая Fox News сравнила Владимира Путина с баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом
23:15
Общество
Онищенко: низкий уровень заболеваемости COVID-19 в России связан с новогодними праздниками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты

Экономика
Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты
pixabay.com

Будапешт, 12 января. Стоимость ряда продовольственных товаров в Венгрии вернется на уровень 15 октября. Это связано с введением властями государственного регулирования цен на продукты.

Речь идет о сахаре, муке, растительном масле, молоке, курином филе и свиных окороках. Цены на эти продукты в венгерских магазинах вернутся к показателям, которые наблюдались в октябре прошлого года.

Подорожание основных продуктов в Венгрии связано со скачком цен на газ, пояснил премьер-министр страны Виктор Орбан. Ранее местные власти уже ограничили рост стоимости бензина и запустили политику сокращения коммунальных платежей в рамках мер поддержки населения.

Крупнейшие ретейлеры в России ранее предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты в стране до десяти процентов. Соответствующая инициатива поступила от X5 Group и «Магнит».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты
венгрия продукты магазины
Комментировать