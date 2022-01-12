Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты

Будапешт, 12 января. Стоимость ряда продовольственных товаров в Венгрии вернется на уровень 15 октября. Это связано с введением властями государственного регулирования цен на продукты.

Речь идет о сахаре, муке, растительном масле, молоке, курином филе и свиных окороках. Цены на эти продукты в венгерских магазинах вернутся к показателям, которые наблюдались в октябре прошлого года.

Подорожание основных продуктов в Венгрии связано со скачком цен на газ, пояснил премьер-министр страны Виктор Орбан. Ранее местные власти уже ограничили рост стоимости бензина и запустили политику сокращения коммунальных платежей в рамках мер поддержки населения.

Крупнейшие ретейлеры в России ранее предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты в стране до десяти процентов. Соответствующая инициатива поступила от X5 Group и «Магнит».