Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Венецию» и пробиться в четвертьфинал Кубка Италии

Бергамо, 12 января. «Аталанта» победила «Венецию» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии. Вклад в победу хозяев внес и российский полузащитник Алексей Миранчук, впервые отыгравший все 90 минут в стартовом составе.

Счет встречи был открыт уже 12-й минуте усилиями форварда «Аталанты» Луиса Мурьеля. Ассистировал футболиста Ремо Фройлер, а на последнего передачу отдал Алексей Миранчук. Король провинциалов упрочил лидерство на 88-й минуте: отличился защитник Йоаким Мехле, голевой пас на свой счет записал хавбек Марио Пашалича.

«Аталанта» сыграет в 1/4 финала Кубка Италии с победителем пары «Фиорентина» — «Наполи». Действующим обладателем трофея является туринский «Ювентус».

Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Дженоа», о чем писали журналисты издания La Repubblica. Главным тренером возможной будущей команды 26-летнего футболиста является легенда украинского футбола Андрей Шевченко.