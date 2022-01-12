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Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Венецию» и пробиться в четвертьфинал Кубка Италии

  /   Обновлено: 12 января 2022 23:39
Спорт
Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Венецию» и пробиться в четвертьфинал Кубка Италии
wikipedia.org  /  Дмитрий Садовников / CC BY-SA 3.0

Бергамо, 12 января. «Аталанта» победила «Венецию» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии. Вклад в победу хозяев внес и российский полузащитник Алексей Миранчук, впервые отыгравший все 90 минут в стартовом составе.

Счет встречи был открыт уже 12-й минуте усилиями форварда «Аталанты» Луиса Мурьеля. Ассистировал футболиста Ремо Фройлер, а на последнего передачу отдал Алексей Миранчук. Король провинциалов упрочил лидерство на 88-й минуте: отличился защитник Йоаким Мехле, голевой пас на свой счет записал хавбек Марио Пашалича.

«Аталанта» сыграет в 1/4 финала Кубка Италии с победителем пары «Фиорентина» — «Наполи». Действующим обладателем трофея является туринский «Ювентус».

Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Дженоа», о чем писали журналисты издания La Repubblica. Главным тренером возможной будущей команды 26-летнего футболиста является легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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