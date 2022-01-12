Скворцова: доля заразившихся «Омикроном» москвичей в выборке ФМБА составила 76%

Москва, 12 января. Омикрон-штамм коронавируса является преобладающим среди московских пациентов с COVID-19, обследуемых в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Заражение омикрон-штаммом выявлено у 76% пациентов, пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова. Она добавила, что агентство планирует производить около миллиона тест-систем для выявления «Омикрона» в неделю. При необходимости это число может быть увеличено до трех миллионов.

«Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, 76% "Омикрона"», — отметила Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне ФМБА сообщило о разработке новой тест-системы для диагностики омикрон-штамма коронавируса. С его помощью медики смогут обнаруживать штаммы «Омикрон» и «Дельта» у пациентов всего за полтора часа.