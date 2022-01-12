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Ведущая Fox News сравнила Владимира Путина с баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом

Политика
Ведущая Fox News сравнила Владимира Путина с баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 12 января. Журналистка телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с игрой профессионального баскетболиста против команды школьников.

Таким образом она прокомментировала материал газеты New York Times. Статья была посвящена российско-американским переговорам, которые проходят на этой неделе на территории европейских государств.

«Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно что позволить Леброну Джеймсу (профессиональный баскетболист НБА. — Прим. ред.) играть против школьной команды учеников средних классов», — написала Ингрэм в Twitter.

Журналистка не стала объяснять, почему свела переговоры на уровне команд дипломатов и представителей до «противостояния» двух лидеров. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прямой диалог между Путиным и Байденом пока не стоит на повестке.

Политолог Лорен Томпсон в своей статье для журнала Forbes ранее отметил, что администрации Байдена в конце концов придется пойти на уступки России. Одной из главных причин, по его мнению, является нежелание НАТО иметь дело с Украиной.

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Владимир Путин Леброн Джеймс Джо Байден fox news россия и сша Лора Ингрэм
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