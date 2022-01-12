Политолог Калачев указал на незначительность помощи США Украине

Москва, 12 января. Суммы, которые США выделяют Украине в качестве поддержки, а также предоставление Киеву американской радарной системы и морского оборудования, не должны вызывать беспокойство у России. Об этом заявил политолог Константин Калачев.

Военный бюджет Украины составляет 9 миллиардов долларов, поэтому так называемая помощь США в размере 200−300 миллионов долларов не выглядит угрожающей. Вашингтон оказывает Киеву поддержку по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже».

«Поэтому возмущаться, конечно, можно, а вот драматизировать не надо — ничего принципиально это не изменит. Даже если вооруженные силу Украины получат радарную систему и морское оборудование — неужели они начнут угрожать интересам Российской Федерации в Крыму и Донбассе? Думаю, все это "вооружение" вряд ли сорвет переговоры по безопасности», — заключил Калачев.

Первый раунд переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности в Женеве не принес каких-либо видимых результатов. Запад отказывается идти навстречу России и продолжает поставлять Украине вооружение.