Немецкий канцлер Шольц считает прогрессом возобновление диалога России и США

Берлин, 12 января. Россия и страны Запада возобновили контакты на разных уровнях, что является хорошим прогрессом. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц уверен, что во многом это заслуга внешнеполитической деятельности немецкого правительства. Он напомнил, что ранее провел в Брюсселе встречу с коллегами из Франции и Украины, которые входят в «нормандскую четверку».

«Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ — Прим. ФАН) стало то, что — и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, — механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс», — заявил он в ходе выступления в бендестаге.

Сейчас важно работать над продолжением таких переговоров, считает Шольц. Необходимо поддерживать диалог не только на уровне Россия — НАТО, но также в формате ОБСЕ и «нормандской четверки», заключил он.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин ранее отметил, что отношения между Россией и НАТО достигли критически низкого уровня. Таким образом он прокомментировал итоги прошедшей в Брюсселе встречи, посвященной вопросам налаживания диалога между военно-политическим блоком и Москвой.