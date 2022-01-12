Замглавы МИД России Грушко объяснил мотивы Запада в процессе демонизации Москвы

Москва, 12 января. Запад активно демонизирует Россию, чтобы «сдерживать» ее. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он прокомментировал обвинения, которые отпускают США и ЕС в адрес Москвы. Они приписывают своему конкуренту враждебные планы, якобы направленные против других государств.

«Для сдерживания России необходима ее демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов и намерений по отношению к соседям», — пояснил Грушко.

НАТО пытается убедить весь мир в намерении Москвы «вторгнуться» на территорию Украины. Подобными обвинениями Альянс пытается оправдать свое расширение на восток.

Александр Грушко ранее предупредил о готовности России ответить на действия НАТО контрсдерживанием. Он отметил, что американская и российская делегации на переговорах в Брюсселе не смогли достичь договоренностей по действиям для обеспечения европейской безопасности.