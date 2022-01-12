Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 00:22
00:13
Общество
Родственники Михаила Зеленского хотят похоронить журналиста на Троекуровском кладбище
00:02
Общество
Легализовать и внести в реестр: что ждет владельцев квартир и мини-гостиниц в Крыму
23:57
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов стали авторами нового мирового рекорда
23:47
Политика
Рогозин: Байконур не будет рад новому министру-русофобу Казахстана Умарову
23:39
Экономика
Венгерские власти обязали магазины вернуться к октябрьским ценам на продукты
23:39
Спорт
Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Венецию» и пробиться в четвертьфинал Кубка Италии
23:28
Общество
Скворцова: доля заразившихся «Омикроном» москвичей в выборке ФМБА составила 76%
23:22
Происшествия
Водителя легковушки «занесло» на пешеходный переход в Выборгском районе Петербурга
23:17
Политика
Ведущая Fox News сравнила Владимира Путина с баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом
23:15
Общество
Онищенко: низкий уровень заболеваемости COVID-19 в России связан с новогодними праздниками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Соратники Байдена представили проект новых санкций против России

  /   Обновлено: 13 января 2022 00:04
Политика
Соратники Байдена представили проект новых санкций против России
wikipedia.org  /  Lawrence Jackson/Public Domain

Вашингтон, 12 января. Сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений и против президента РФ Владимира Путина.

Инициативу предложил глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Согласно сообщению, проект «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики.

«Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины"», — следует из заявления на сайте комитета.

Сенаторы предлагают ввести рестрикции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. В случае обострения ситуации вокруг Украины под санкции могут попасть как минимум три финорганизации из указанного списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

На днях в Женеве состоялись российско-американские переговоры по вопросам безопасности. Делегацию России возглавляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Соратники Байдена представили проект новых санкций против России
путин шойгу сенат сша санкции против россии
Комментировать