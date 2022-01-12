Соратники Байдена представили проект новых санкций против России

Вашингтон, 12 января. Сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений и против президента РФ Владимира Путина.

Инициативу предложил глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Согласно сообщению, проект «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики.

«Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины"», — следует из заявления на сайте комитета.

Сенаторы предлагают ввести рестрикции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. В случае обострения ситуации вокруг Украины под санкции могут попасть как минимум три финорганизации из указанного списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

На днях в Женеве состоялись российско-американские переговоры по вопросам безопасности. Делегацию России возглавляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин.