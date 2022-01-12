Посольство России озвучило новую предварительную причину смерти Михаила Зеленского

Каракас, 12 января. Согласно предварительной медицинской экспертизе, телеведущий и журналист Михаил Зеленский скончался от инфаркта. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.

По данным дипведомства, врачи предприняли попытку реанимировать Зеленского. Он был госпитализирован в одну из местных больниц, однако спасти его жизнь не удалось.

«Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным – это остановка сердца», — сказала Иванова в интервью РИА Новости.

Сейчас решается вопрос о репатриации тела. Документы находятся на стадии оформления, о дипломаты поддерживают постоянный контакт с местными властями и родственниками покойного, добавила пресс-секретарь.

Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Информацию о смерти телеведущего подтвердил телеканал «Культура», где он работал в последнее время. Супруга покойного пока не комментирует трагическую новость.