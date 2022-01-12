Лолита ответила на слухи об удалении ребер после похудения на 12 килограммов

Москва, 12 января. Певица Лолита Милявская предстала перед фанатами в облегающем купальнике и рассказала о своем преображении. Соответствующий диалог с дизайнером Игорем Гуляевым, записанный на видео, артистка выложила в свои соцсети.

Собеседник звезды поинтересовался, правда ли, что та удалила себе несколько ребер для похудения. Лолита растерянно начала считать у себя кости на груди и задалась вопросом, сколько их вообще должно быть.

«А сколько их должно быть? Шесть? Восемь? Восемь не поместится. Сейчас посчитаем… У меня четыре всего! Стырили ребра! Ладно, на месте», — пошутила звезда.

Pr Scr instagram.com / @lolitamilyavskaya

Гуляев, который все это время снимал подругу на видео в бассейне, отметил, что раньше Лолита была шаром. Сейчас же певица находится в прекрасной форме. В связи с этим дизайнер поинтересовался, сколько килограммов скинула артистка.

«Скинула я 12 человек — это утверждение эндокринолога, хотя мне кажется, что все 20», — оговорилась Лолита и залилась громким смехом.

Лолита ранее предостерегла своих поклонников от участия в различных челленджах за деньги. Она отметила, что любой вид голодания может быть назначен только врачом.