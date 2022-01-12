Газета Le Monde: Путин вернул НАТО в центр основных геостратегических проблем

Париж, 12 января. Североатлантическому альянсу, впавшему в застой, пришлось начать работать после выдвинутых Россией предложений по гарантиям безопасности. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Автор материала напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил про «смерть мозга» организации. Тогда он отмечал, что члены организации только спорили о вкладе каждого из них в коллективную европейскую оборону. Однако сейчас НАТО придется исполнить свои прямые обязанности и вести переговоры с Россией.

«НАТО обязана поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он вернул ее в центр основных геостратегических проблем», — говорится в материале.

Российская делегация 9-10 января провела переговоры в Женеве с США по поводу гарантий безопасности. Также в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. После этого в Вене пройдут консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По мнению политолога Сергея Маркова, переговоры между РФ и НАТО вряд ли увенчаются успехом. Он уверен, что агрессия в отношении России является сущностью коллективного Запада.