Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 22:54
22:53
Общество
ВОЗ: COVID-19 постепенно становится эндемичным заболеванием
22:52
Политика
Немецкий канцлер Шольц считает прогрессом возобновление диалога России и США
22:52
Политика
Замглавы МИД России Грушко объяснил мотивы Запада в процессе демонизации Москвы
22:51
Политика
Соратники Байдена представили проект новых санкций против Путина, Шойгу и 11 банков
22:42
Экономика
Петербург обогнал Москву по росту цен на потребительские товары в декабре
22:33
Общество
Новые COVID-ограничения могут быть введены в Москве из-за омикрон-штамма
22:25
Происшествия
Посольство России озвучило новую предварительную причину смерти Михаила Зеленского
22:04
Шоу-бизнес
Лолита ответила на слухи об удалении ребер после похудения на 12 килограммов
22:00
Политика
Газета Le Monde: Путин вернул НАТО в центр основных геостратегических проблем
22:00
Политика
Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

The Aviationist: полет модернизированного Ту-160М поставил в тупик западных экспертов

  /   Обновлено: 12 января 2022 21:55
Армия
The Aviationist: полет модернизированного Ту-160М поставил в тупик западных экспертов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 января. Впервые модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 12 января. Дебютный полет построенного с нуля ракетоносца привлек внимание западных аналитиков, пишет The Aviationist.

Самолет получил название «Белый лебедь». Автор портала Дэвид Сенсиотти напомнил, что Ту-160 был построен в эпоху холодной войны, а модернизировать бомбардировщик решили еще в 2015 году, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Усовершенствованные ракетоносцы получили мощные двигатели. По задумке российских специалистов, планировалось также наладить более передовую технику Ту-160М2 с новой авионикой, современными комплексами РЭБ и системами управления вооружением.

«На данный момент остается неясным, какой именно новый Ту-160 поднялся в воздух – Ту-160М или Ту-160М2 и какова разница между ними», — добавил Сенсиотти, указав, что полетом уже заинтересованы западные эксперты.

О проведении испытательного полета Ту-160М сообщили в госкорпорации «Ростех». Ракетоносец подняли в воздух на полчаса. Экипаж выполнил ряд маневров, чтобы проверить летные качества самолета.

Вернуться назад
Все новости / Армия / The Aviationist: полет модернизированного Ту-160М поставил в тупик западных экспертов
полет ракетоносец ту-160м
Комментировать