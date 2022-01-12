The Aviationist: полет модернизированного Ту-160М поставил в тупик западных экспертов

Москва, 12 января. Впервые модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 12 января. Дебютный полет построенного с нуля ракетоносца привлек внимание западных аналитиков, пишет The Aviationist.

Самолет получил название «Белый лебедь». Автор портала Дэвид Сенсиотти напомнил, что Ту-160 был построен в эпоху холодной войны, а модернизировать бомбардировщик решили еще в 2015 году, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Усовершенствованные ракетоносцы получили мощные двигатели. По задумке российских специалистов, планировалось также наладить более передовую технику Ту-160М2 с новой авионикой, современными комплексами РЭБ и системами управления вооружением.

«На данный момент остается неясным, какой именно новый Ту-160 поднялся в воздух – Ту-160М или Ту-160М2 и какова разница между ними», — добавил Сенсиотти, указав, что полетом уже заинтересованы западные эксперты.

О проведении испытательного полета Ту-160М сообщили в госкорпорации «Ростех». Ракетоносец подняли в воздух на полчаса. Экипаж выполнил ряд маневров, чтобы проверить летные качества самолета.