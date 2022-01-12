Австрийский актер Вольфганг Черни назвал главные причины переезда в РФ

Москва, 12 января. Австрийский актер Вольфганг Черни переехал в Россию около 10 лет назад.

Как признается артист, изначально он совсем не думал про РФ в плане актерской карьеры, а мечтал о Голливуде, как и большинство его коллег. Тем не менее, однажды Черни позвонил агент и предложил ему пройти кастинг на роль в одном из российских фильмов о Великой Отечественной войне, в который требовался мужчина на роль немца.

«Хотя до этого я про Россию даже не думал, тут решил, что можно попробовать, ведь это звучит интересно», — признался австриец в интервью RT DE.

При этом всего за неделю до вылета в Москву Вольфганг узнал, что он может принять участие и в кастинге на главную роль. Правда, для этого ему нужно было выучить шесть страниц текста на русском языке, который актер абсолютно не знал. Несмотря на это, Черни согласился.

«Я ведь ни слова на русском не знал. Даже "привет" никому не мог сказать. Знал только "на здоровье", хотя в России так никто не говорит, на самом деле», — поделился актер.

Пресс-служба Москомархитектуры /

По словам Черни, кастинг в России его очень удивил. В Германии пробы обычно проходят в маленькой комнате, где есть только одна камера и пара человек. В Москве же актера сразу пригласили в огромный павильон «Мосфильма», где уже частично стояли декорации. В итоге на роль его утвердили, и так началась его карьера в российском кинематографе.

«Мы снимали фильм три месяца подряд, и для меня это было гигантским приключением. Мы снимали по всей Москве и даже в других городах, например, в Ярославле. В российских съемках больше хаоса и спонтанности, чем в Германии, но зато все очень креативно. Я был в полном восторге. Я понял, что в этой стране очень многое возможно. И тогда я задумался о том, что хочу добиться здесь большего», — рассказал Черни.

По словам австрийца, Россия — гигантский рынок, где делают много качественных фильмов, и очень быстро ему начали поступать самые разные предложения о съемках. Поначалу Вольфганг просто наизусть заучивал русский текст, а на съемочной площадке работал через переводчика. Однако это было не слишком удобно, так как переводчики не понимали многих нюансов съемочного процесса. В итоге Черни принял решение выучить русский язык и успешно добился своей цели, хоть для этого ему и пришлось приложить немало сил.

«Я безгранично благодарен россиянам за то, что они мне дали шанс тут работать в качестве актера. В России очень много возможностей, много предложений, и со временем я даже начал получать главные роли», — говорит иностранец.

Кадр из фильма «Скажи» /

Как признался артист, после первого предложения работать в России коллеги отговаривали его ехать в Москву, так как у них было много стереотипов об РФ. Они были уверены, что по улицам ходит мафия, что жить тут очень опасно.

«Я им сказал, что никто из них ни разу не был в России. Они просто верили во всю эту ужасную пропаганду. И я сказал, что я сам хочу увидеть все в России», — вспоминает Вольфганг Черни.

Актер подчеркивает, что ни разу не пожалел о своем решении поехать в РФ. Более того, он отмечает, что его коллеги из Германии и Австрии теперь и сами стали интересоваться у него, нет ли для них какой-либо работы в российском кино.

Вольфганг Черни за время жизни в РФ успел не только построить карьеру, но и женился на русской девушке, и в браке у них уже родился ребенок. По словам актера, у Москвы есть свои минусы, но в целом он очень любит этот город и не планирует куда-либо уезжать из России.

«Мы много путешествуем с русской женой и сыном, но жить всегда будем в Москве», — подчеркнул актер.

Швейцарец Бенджамин Форстер ранее искренне рассказал, что думает о жизни в России. Мужчина переехал в РФ в 41 год, чтобы заняться здесь пчеловодством.