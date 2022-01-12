Приятель покойного журналиста Зеленского Сергеев рассказал о последнем разговоре с другом

Москва, 12 января. Журналист Михаил Зеленский в последний раз звонил своему другу Николаю Сергееву 2 января, чтобы поздравить товарища с днем рождения. Он рассчитывал на скорую встречу и строил планы.

Зеленский отправился с супругой Милой Рубинчик в Доминикану на новогодние каникулы. Именно там у ведущего предположительно произошел инсульт.

Сергеев и Зеленский на протяжении шести лет вместе работали над одним проектом «Билет в Большой» на канале «Культура». Коллеги объездили вместе множество стран и постоянно поддерживали общение, передает «Московский комсомолец».

«Для всей нашей небольшой команды уход Миши — это трагедия, которую сложно передать словами. Мы пока даже не можем осознать. Мне пока не удалось связаться с его вдовой в Доминикане. У меня нет информации, что и как. Насколько мне известно, тело доставят в Россию на днях, но в каком состоянии его супруга, не могу сказать», — рассказал Сергеев.

Ранее стало известно, что врачи советовали Михаилу Зеленскому заняться своим здоровьем еще десять лет назад. У журналиста диагностировали повышенный уровень гемоглобина, гастрит и хронический бронхит.