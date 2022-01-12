Посол ЦАР в России подарил Владимиру Путину портрет из крыльев бабочек

Москва, 12 января. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза поделился воспоминаниями о знакомстве с будущим президентом РФ Владимиром Путиным во время учебы в Ленинградском государственном университете и подарил ему портрет, выполненный из крыльев бабочек.

«Мы учились на юрфаке, я на год или два моложе. Конечно, пересекались там», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли политики связь в настоящее время, посол сообщил, что этому мешает пандемия новой коронавирусной инфекции.

«Но он знает, что я здесь», — добавил Додону-Пунагаза.

При этом представитель Центральноафриканской Республики подчеркнул, что факт знакомства с будущим президентом РФ, а также знание языка позволили ему стать сотрудником дипломатического ведомства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Это мне помогло, потому что я уже вышел на пенсию и меня позвали работать в Россию. […] В России до этого не работал, только учился в 1975-1980-х, и русский язык забыл совсем. Тяжело было восстанавливать, раньше я лучше говорил. Даже лучше, чем учившиеся со мной грузины, армяне и азербайджанцы», — подчеркнул посол ЦАР.

Леон Додону-Пунагаза также рассказал, что передал Владимиру Путину в подарок его портрет, собранный из крыльев бабочек. Подобные коллажи считаются очень ценным видом искусства в африканской республике.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выпустил директиву, согласно которой русский язык начнут преподавать в общеобразовательных учреждениях и университетах страны.