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Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны

Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 12 января. Общественная группа «Распростертые объятия», состоящая из жителей Центральноафриканской Республики, проживающих на приграничной с Чадом территории, выпустила коммюнике, в котором осудила вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны.

«Мы считаем, что бывшая метрополия и президент Эммануэль Макрон не имеют права отправлять свои самолеты в полет над территорией ЦАР, когда им заблагорассудится, без получения официального разрешения правительства», — сообщается в документе.

Центральноафриканцы считают несогласованный с Банги заход истребителя в воздушное пространство республики «вопиющим актом пренебрежения международными стандартами». Они также заявляют о том, что подобное нельзя допускать в будущем.

Сам инцидент произошел 10 января в районе деревни Среднее Сидо на границе с Республикой Чад. Над населенным пунктом пролетел многоцелевой самолет Mirage, грохот которого напугал жителей.

Это далеко не первый подобный случай: так в начале сентября 2021 года два истребителя, принадлежащих ВВС соседнего государства, пролетели над джунглями на высоте около 1000 метров и выполнили несколько маневров, имитирующих бомбометание.

Ранее сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) осудили вторжение в воздушное пространство ЦАР.

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