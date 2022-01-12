Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России

Ростов-на-Дону, 12 января. Формирование двух новых дивизий в составе Южного военного округа будет завершено в 2022 году. Об этом заявил командующий ЮВО Александр Дворников.

Как сообщает пресс-служба округа со ссылкой на командующего, в новых соединениях появятся мотострелковые и танковые подразделения.

«Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа», — указал Дворников.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ планирует оснастить военные части ЮВО зенитно-ракетными комплексами С-500. Программа перевооружения соответствующих воинских формирований рассчитана на несколько лет до 2025 года.