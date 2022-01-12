Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве

Москва, 12 января. Окончательные итоги переговоров между Россией и США пока не подведены, однако даже американские аналитики признают, что встреча в Женеве стала победой российской дипломатии.

Политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов высказал свое мнение о результатах обсуждения ключевых вопросов по безопасности между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, РФ действительно во многом может быть довольна полученными итогами.

«Безусловно, могло быть хуже. То, что все-таки переговоры доведены до конца, до финальных заявлений — это уже большой прогресс», — отметил Никонов в эфире программы «60 минут».

Более того, как считает политолог, в итоговых заявлениях американского дипломата Венди Шерман многие не увидели действительно важного посыла, который в сущности говорит о том, что России удалось добиться своего в ходе этих переговоров.

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«На заявление Шерман можно ведь посмотреть под каким углом? Она сказала только то, что для США и Североатлантического альянса неприемлемо взять на себя обязательство по не расширению НАТО. То есть все остальные условия они что, принимают? Судя по заявлению Шерман, все остальное они принимают. То есть это уже серьезный, большой прогресс», — заявил депутат Госдумы.

Политик отмечает, что Соединенные Штаты явно были шокированы ультимативным тоном России, и все еще не готовы пойти на окончательные уступки, так как слишком привыкли к статусу гегемона. Однако Никонов уверен, что в итоге США придется осознать, что игнорировать требования РФ они просто не могут.

«Из заявления Рябкова следовало, что да, американцы не приняли юридически обязывающие гарантии безопасности, они не понимают императивность российских требований. А что это значит? Это значит, что у американцев есть еще пара дней на то, чтобы понять императивность российских требований. Я думаю, что мы потребуем ответ окончательный: да или нет. Разговор идет об этом», — уверен политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов.

Политолог Владимир Корнилов ранее раскрыл, какие серьезные последствия грозят Соединенным Штатам в том случае, если они провалят переговоры с Россией по вопросам безопасности.