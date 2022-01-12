Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:24
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве

Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 января. Окончательные итоги переговоров между Россией и США пока не подведены, однако даже американские аналитики признают, что встреча в Женеве стала победой российской дипломатии.

Политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов высказал свое мнение о результатах обсуждения ключевых вопросов по безопасности между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, РФ действительно во многом может быть довольна полученными итогами.

«Безусловно, могло быть хуже. То, что все-таки переговоры доведены до конца, до финальных заявлений — это уже большой прогресс», — отметил Никонов в эфире программы «60 минут».

Более того, как считает политолог, в итоговых заявлениях американского дипломата Венди Шерман многие не увидели действительно важного посыла, который в сущности говорит о том, что России удалось добиться своего в ходе этих переговоров.

Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

«На заявление Шерман можно ведь посмотреть под каким углом? Она сказала только то, что для США и Североатлантического альянса неприемлемо взять на себя обязательство по не расширению НАТО. То есть все остальные условия они что, принимают? Судя по заявлению Шерман, все остальное они принимают. То есть это уже серьезный, большой прогресс», — заявил депутат Госдумы.

Политик отмечает, что Соединенные Штаты явно были шокированы ультимативным тоном России, и все еще не готовы пойти на окончательные уступки, так как слишком привыкли к статусу гегемона. Однако Никонов уверен, что в итоге США придется осознать, что игнорировать требования РФ они просто не могут.

«Из заявления Рябкова следовало, что да, американцы не приняли юридически обязывающие гарантии безопасности, они не понимают императивность российских требований. А что это значит? Это значит, что у американцев есть еще пара дней на то, чтобы понять императивность российских требований. Я думаю, что мы потребуем ответ окончательный: да или нет. Разговор идет об этом», — уверен политолог, депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов.

Политолог Владимир Корнилов ранее раскрыл, какие серьезные последствия грозят Соединенным Штатам в том случае, если они провалят переговоры с Россией по вопросам безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
россия сша переговоры женева
Комментировать