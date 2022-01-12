Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф

Москва, 12 января. Бывший программный директор телеканала Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф за распространение вредной для детей информации. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

Суд вынес обвинительное решение в отношение Андрея Разыграева 12 января. Экс-программного директора Муз ТВ оштрафовали на 5 тысяч рублей. Бывшего сотрудника телеканала обвиняли в преступлении, предусмотренном статьей о распространении вредной для детей информации, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманной суда Москвы.

В конце осени 2021 года суд оштрафовал телеканал Муз ТВ на 1 миллион рублей за пропаганду гомосексуализма среди подростков, сообщает телеканал «360». Поводом для иска стала премия, в которой поучаствовал среди других звезд блогер Даня Милохин. Молодой человек пришел на мероприятие в костюме, который наполовину состоял из женской одежды.

Ранее суд уже штрафовал Андрея Разыграева после премии Муз ТВ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тогда он получил штраф в размере 100 тысяч рублей.