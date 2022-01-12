Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной

Москва, 12 января. Госдепартамент США потребовал от России прекратить учения у границ с Украиной из-за их якобы«провокационного характера». Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал вбросы Вашингтона показной истерикой.

Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что провокационный характер в Белом доме готовы видеть где угодно.

«То, что сейчас делают натовцы и американцы, это дальнейшее раздувание антироссийской истерии. Мы не нарушаем международные обязательства, мы тренируем армию на собственной территории», — подчеркнул военный обозреватель.

Баранец выразил уверенность, что заявление Госдепа — это «стандартный вой» НАТО. При этом Североатлантический альянс еще в 2021 году сам проводил учения «под носом» у России, но Москва при этом была непоколебимо спокойна. Устроенная Западом «показная истерика» только иллюстрирует общепринятые в НАТО двойные стандарты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские военные перемещаются в пределах страны и никому не угрожают. В Кремле также опровергли связи между учениями ВС РФ и переговорами с НАТО.