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«Продукты подорожают в пять раз»: адвокат Доманский предрек украинцам тяжелые времена
Политика
«Продукты подорожают в пять раз»: адвокат Доманский предрек украинцам тяжелые времена
Федеральное агентство новостей  / 

Украинская промышленность уничтожается, а цены на продукты питания постоянно растут. Уже в следующем году их стоимость может увеличиться в 4–5 раз. С таким заявлением выступил украинский адвокат Андрей Доманский.

Правозащитник считает, что президент страны Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, помимо этого, он не выполняет предвыборные обещания. Именно поэтому, отметил Доманский, глава государства должен добровольно уйти со своего поста.

«Политик, который не выполняет своих предвыборных обещаний, когда наступают определенные обстоятельства, должен подавать в отставку и уходить. А Владимир Зеленский говорил, что он идет лишь на один срок, чтобы реализовать задуманные планы. Но мы не думали, что так сильно придется затягивать пояса, что начнут душить малый и средний бизнес, что предприятия, которые еще несколько лет назад были прибыльными, сейчас закрываются. Сегодня, наверное, впервые на Украине, которая является аграрной страной и когда-то была житницей Европы, хотят ввести карточки на продукты питания», — сказал адвокат.

«Продукты подорожают в пять раз»: адвокат Доманский предрек украинцам тяжелые времена
Федеральное агентство новостей /

Андрей Доманский заявил, что украинцам будет нелегко прожить, поскольку уже в следующем году цены на продукты питания могут вырасти в 4–5 раз. Эксперт добавил, что сегодня фактически все, что производится на территории Украины, вывозится из страны. А это, отметил он, может привести к катастрофе.

«Сегодня в стране уничтожается фермерство. У нас также есть рынок земли. Мы ее сейчас распродаем непонятно кому. Кроме того, все, что сегодня производится на Украине, идет на Запад. Все продается, а в стране ничего не остается. Цены на товары собственного производства намного выше, чем на те, которые завозятся из-за границы. Мы становимся рынком сбыта. Из-за того, что наша продуктовая промышленность уничтожается, через год мы будем вынуждены покупать продукты в 4–5 раз дороже. А все из-за того, что у нас нет никакой альтернативы. И это все очень ужасно. Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Андрей Доманский в эфире телеканала UkrLive.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что игры Киева с Россией, США и ЕС печально закончатся для Украины.

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Все новости / Политика / «Продукты подорожают в пять раз»: адвокат Доманский предрек украинцам тяжелые времена
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