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Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
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Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022

Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Global Look Press  /  Kevin Sullivan

Лос-Анджелес, 12 января. Гильдия актеров США представила списки номинантов на ежегодную престижную премию в области кино и телевидения SAG Awards 2022. Одним из фильмов, претендующих на награду, стала лента Ридли Скотта «Дом Гуччи».

Создатели премии объявили номинантов в соцсетях, в том числе и в Instagram. Вместе с «Домом Гуччи» на награду претендуют «Король Ричард», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», а также «Не смотрите наверх».

Среди актеров, сыгравших главные роли, в число номинантов на SAG Awards 2022 включили Хавьера Бардема («В роли Рикардо»), Бенедикта Камбербэтча («Власть пса»), Эндрю Гарфилда («Тик-так... БУМ!»), Уилла Смита («Король Ричард») и Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»). Из актрис первого плана на премию претендуют Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Пропавшая дочь»), Леди Гага («Дом Гуччи»), Дженнифер Хадсон («Респект») и Николь Кидман («В роли Рикардо»).

Церемония вручения SAG Awards 2022 состоится 28 февраля. Поскольку члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, по результатам премии обычно пытаются предугадать итоги «Оскара».

В этом году главную кинонаграду будут вручать в конце марта. Церемонию «Оскар» впервые за три года может пройти с ведущим.

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