Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:24
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Белик раскритиковал США за навязчивую идею об остановке «Северного потока — 2»

Политика
Депутат Белик раскритиковал США за навязчивую идею об остановке «Северного потока — 2»
wikipedia.org  /  Hermes3g / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 января. США демонстрируют боязнь конкуренции с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о проекте газовой магистрали. Она заявила, что Вашингтон совместно с Германией и ЕС проводит работу для торможения процесса запуска «СП-2». Белик назвал подобное стремление «навязчивой идеей».

«Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд задуматься о проблемах внутри США. Так дипломат прокомментировала высказывание заместителя американского госсекретаря о системе образования в РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Белик раскритиковал США за навязчивую идею об остановке «Северного потока — 2»
россия сша белик сп-2
Комментировать