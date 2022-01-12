Депутат Белик раскритиковал США за навязчивую идею об остановке «Северного потока — 2»

Москва, 12 января. США демонстрируют боязнь конкуренции с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о проекте газовой магистрали. Она заявила, что Вашингтон совместно с Германией и ЕС проводит работу для торможения процесса запуска «СП-2». Белик назвал подобное стремление «навязчивой идеей».

«Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Нуланд задуматься о проблемах внутри США. Так дипломат прокомментировала высказывание заместителя американского госсекретаря о системе образования в РФ.