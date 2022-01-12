Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат

Триполи, 12 января. Сотрудники министерства окружающей среды вышли на митинг в столице. Демонстранты потребовали от переходного Правительства национального единства (ПНЕ) разобраться с невыплатами заработных плат.

Госслужащие не получали жалованья в течение семи лет. По их словам, все юридические процедуры в отношении финансовых обязательств выполнены, но деньги до сих пор не дошли.

На прошлой неделе демонстрацию с аналогичным призывом провели сотрудники министерства обороны. Протестующие месяцами не видели зарплаты. Они потребовали от ПНЕ разобраться в ситуации, а также погасить задолженность перед военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА).

Позже группа видных деятелей и шейхов племен района Нефтяного полумесяца пригрозила руководству государства остановкой экспорта с востока страны. Премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу обязали выплатить жалованье служащим вооруженных сил и органов безопасности в ближайшие дни.