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Модернизированные комплексы С-300ПМ-2 усилят зенитный полк ЦВО в Красноярском крае

Армия
Модернизированные комплексы С-300ПМ-2 усилят зенитный полк ЦВО в Красноярском крае
Федеральное агентство новостей

, 12 января. Зенитный полк Центрального военного округа, расположенный в Красноярском крае, получит модернизированные комплексы С-300ПМ-2 «Фаворит» до конца текущего года. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Он уточнил, что обновленные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) по сравнению с предыдущими модификациями имеют увеличенную дальность обнаружения и поражения целей. Также модернизированный «Фаворит» способен одновременно поражать большее число вражеских объектов.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит", по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 "Триумф", усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», — сообщил Лапин.

Недавно российские зенитчики задействовали С-300 для отражения авианалета условного противника в ходе маневров в Забайкалье. Учения прошли успешно.

Ранее «Царьград» сообщал, что Белоруссия обсудила с Россией возможность поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом президент республики Александр Лукашенко уточнял, что С-300 уже надежно защищают западное направление страны.

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