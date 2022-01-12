Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана

Тегеран, 12 января. Пользователи социальной сети Twitter сообщают, что в районе иранского города Захедан военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под видом маневров совершили обстрел деревни Шуру с применением ракет и артиллерии, что вызвало панику среди местных жителей.

امروز۲۱دی‌ماه۱۴۰۰، نیروهای خامنەای به بهانه رزمایش در نزدیکی منازل مسکونی شهروندان بلوچ در روستاهای دهستان شورو از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان اقدام به تیراندازی راکت و موشک به بهانه رزمایش کردند.!



این اقدام باعث ایجاد رعب و وحشت بین زنان و کودکان و افراد سالخورده شده است.! pic.twitter.com/hptbCV3EPa — ادریس عزیزی (@edris___azizi) January 11, 2022

Ранее руководство вооруженных сил страны действительно заявило о начале широкомасштабных учений в провинции Систан и Белуджистан. Целью было поставлено повышение боеготовности войск в юго-восточной части государства, совершенствование тактики действий в ходе операций по обеспечению безопасности, улучшение взаимодействия между подразделениями и штабами.

Как сообщается, учения представляли собой этап практических тренировок для военнослужащих, которые прежде проходили лишь теоретическую подготовку. В ходе этих мероприятий планировалось ознакомить их с имеющимся в распоряжении КСИР вооружением, а также структурой и порядком работы национальных силовых органов.

Стоит отметить, что в первых числах января в этой провинции отмечались активные боестолкновения между Корпусом стражей исламской революции и местными бандформированиями из белуджских сепаратистов. Стычки проходили и в районе Шуру, где военнослужащие якобы уничтожили шестерых боевиков. В свою очередь, жители сообщили о гибели пяти сотрудников КСИР, а также нескольких мирных граждан, включая женщину и ребенка. Бои происходили и в других населенных пунктах, при этом корпус, как заявили сепаратисты, применял против них артиллерию.