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Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана

Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
Global Look Press  /  Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тегеран, 12 января. Пользователи социальной сети Twitter сообщают, что в районе иранского города Захедан военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под видом маневров совершили обстрел деревни Шуру с применением ракет и артиллерии, что вызвало панику среди местных жителей.

Ранее руководство вооруженных сил страны действительно заявило о начале широкомасштабных учений в провинции Систан и Белуджистан. Целью было поставлено повышение боеготовности войск в юго-восточной части государства, совершенствование тактики действий в ходе операций по обеспечению безопасности, улучшение взаимодействия между подразделениями и штабами.

Как сообщается, учения представляли собой этап практических тренировок для военнослужащих, которые прежде проходили лишь теоретическую подготовку. В ходе этих мероприятий планировалось ознакомить их с имеющимся в распоряжении КСИР вооружением, а также структурой и порядком работы национальных силовых органов.

Стоит отметить, что в первых числах января в этой провинции отмечались активные боестолкновения между Корпусом стражей исламской революции и местными бандформированиями из белуджских сепаратистов. Стычки проходили и в районе Шуру, где военнослужащие якобы уничтожили шестерых боевиков. В свою очередь, жители сообщили о гибели пяти сотрудников КСИР, а также нескольких мирных граждан, включая женщину и ребенка. Бои происходили и в других населенных пунктах, при этом корпус, как заявили сепаратисты, применял против них артиллерию.

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