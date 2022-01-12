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Дрейк налил острый соус в презерватив после секса и случайно травмировал любовницу

Шоу-бизнес
Дрейк налил острый соус в презерватив после секса и случайно травмировал любовницу
instagram.com  /  @champagnepapi

Лос-Анджелес, 12 января. Любовница рэпера Дрейка получила химический ожог половых органов, после того, как решила использовать биологический материал музыканта из презерватива. В средстве контрацепции оказался острый соус.

Рэпер Дрейк использует необычный способ контрацепции после занятий сексом со случайными девушками. В использованный презерватив он вливает острый соус, чтобы у любовниц не было возможности воспользоваться его биологическим материалом. Instagram-модель, имя которой не раскрывается, не знала об этом и, судя по всему, хотела забеременеть от известного исполнителя.

Девушка подобрала в туалете использованный презерватив Дрейка и влила жидкость в себя, после чего начала кричать. Рэпер прибежал на помощь и сообщил, что в резиновом изделии был в том числе жгучий соус. По данным издания MTO News, получившая химические ожоги девушка намерена обратиться в суд. Дрейк нестандартно отреагировал на новость о возможном иске. Он опубликовал на странице в Instagram двусмысленную фразу.

«Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут», — написал Дрейк.

Американский рэпер Дрейк в конце 2021 года поучаствовал в благотворительном концерте, где также был задействован Канье Уэст, сменивший имя на Йе. Исполнители конфликтуют между собой и обычно не выходят на одну сцену.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дрейк налил острый соус в презерватив после секса и случайно травмировал любовницу
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