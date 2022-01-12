Запасы нефти в США истощились на 4,55 миллиона баррелей в неделю

Вашингтон, 12 января. Запасы черного золота существенно уменьшились в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели, сообщает «Интерфакс».

Коммерческие запасы нефти в США стали меньше на 4,55 миллиона баррелей и достигли отметки в 413,3 миллиона. Это подтверждается сведениями из публичного доклада министерства энергетики.

Отраслевые эксперты ожидали гораздо меньшего расхода энергоресурса. Предполагалось, что за отчетный период будет потрачено менее 2 миллионов баррелей. Однако Соединенные Штаты нарастили товарные запасы бензина на 7,96 миллиона баррелей.

Министерство энергетики США ранее скорректировало прогноз по ценам на нефть марки Brent на 2022 год. Раньше предсказывался уровень в 70 долларов за баррель, а теперь его повысили до 74,95 доллара.