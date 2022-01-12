Соловьев подверг критике власти Казахстана за назначение русофоба Умарова на пост министра

Москва, 12 января. Власти Казахстана, видимо, решили «отблагодарить» Россию за помощь во время беспорядков и назначить русофоба на руководящую должность в правительстве, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На пост министра информации и общественного развития Казахстана назначили Аскара Умарова, который известен скандальными высказываниями. Чиновник неоднократно резко выражался в отношении России и русских.

Владимир Соловьев обратился к казахстанской власти, которые решили назначить русофоба министром информации.

«И этот русофоб теперь в новом Правительстве Казахстана? А мы можем услышать официальный комментарий казахстанской власти? То есть, как спасать, как бороться с террористами, так русский Ваня, а как победили, так русофоба назначать? Ну, молодцы», — сказал журналист в эфире «Соловьев LIVE».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из республики 13 января.