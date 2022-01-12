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Соловьев подверг критике власти Казахстана за назначение русофоба Умарова на пост министра

Политика
Соловьев подверг критике власти Казахстана за назначение русофоба Умарова на пост министра
Pr Scr youtube.com

Москва, 12 января. Власти Казахстана, видимо, решили «отблагодарить» Россию за помощь во время беспорядков и назначить русофоба на руководящую должность в правительстве, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На пост министра информации и общественного развития Казахстана назначили Аскара Умарова, который известен скандальными высказываниями. Чиновник неоднократно резко выражался в отношении России и русских.

Владимир Соловьев обратился к казахстанской власти, которые решили назначить русофоба министром информации.

«И этот русофоб теперь в новом Правительстве Казахстана? А мы можем услышать официальный комментарий казахстанской власти? То есть, как спасать, как бороться с террористами, так русский Ваня, а как победили, так русофоба назначать? Ну, молодцы», — сказал журналист в эфире «Соловьев LIVE».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из республики 13 января.

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Казахстан соловьев одкб умаров
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