Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:23
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ермолаев раскрыл, что реально обсуждали США и РФ во время переговоров

  /   Обновлено: 12 января 2022 20:50
Политика
Ермолаев раскрыл, что реально обсуждали США и РФ во время переговоров
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 января. Переговоры России и США по вопросам безопасности привлекли к себе напряженное внимание многих государств мира. Политолог Андрей Ермолаев уверен, что это вполне ожидаемо, ведь Москва и Вашингтон обсуждают не просто взаимные уступки, но фактически новое мироустройство.

Эксперт уверен, что официально озвученная повестка переговоров — это лишь вершина айсберга. По его словам, за закрытыми дверями стороны договариваются о том, на каких принципах будут сосуществовать дальше разные политические полюса.

«Что может быть за кадром? Мы ведь говорим про 2022 год, который экономически и политически существенно отличается от начала 90-х, от эпохи гегемонии Соединенных Штатов, которые были не только лидером НАТО, но и, по сути, мировым лидером. Сейчас мы говорим о реальном многополярном мире. И в этой многополярности нужны правила, связанные с военной, информационной и экономической безопасностью. Вот об этом и идет речь», — заявил Андрей Ермолаев в эфире канала UkrLive.

Политолог считает, что вне публичной плоскости вопрос на переговорах стоит о том, будет ли многополярный мир существовать дальше, опираясь на военные блоки, либо же на крупные надблоковые системы. Ермолаев отмечает, что в случае отказа от блоков, упор можно сделать на ОБСЕ и другие похожие организации.

Ермолаев раскрыл, что реально обсуждали США и РФ во время переговоров
Федеральное агентство новостей /

«У нас есть пусть полумертвое, но с хорошей исторической легендой ОБСЕ. Возможно, такие структуры будут создаваться и в других регионах, которые охватывали бы интересы других государств. Это один путь. Но для этого необходимо постепенно демонтировать военные возможности блоков, ограничить их функциями внутренней безопасности, как это было с ОДКБ и Казахстаном», — объяснил аналитик.

Вторым вариантом развития событий, по мнению эксперта, является, наоборот, укрепление блоков, а значит, и усиление противодействия между Западом и Россией, между новыми полюсами многополярного мира.

«Либо можно развивать эффективные военные блоки, которые обладают современными технологиями, не только ядерными, но и кибероружием, орудиями опережающего возмездия,. Потому что, в отличие от событий 2007-2010 годов, сейчас есть реальные предпосылки для создания еще одного глобального блока. И это, наверное, не ОДКБ и не ШОС, а что-то третье, что может быть создано на базе этих двух. И это будет совсем другая карта мира», — уверен политолог Андрей Ермолаев.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Главной проблемой эксперт считает абсолютную веру США и Евросоюза в то, что они смогут сломить и покорить РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ермолаев раскрыл, что реально обсуждали США и РФ во время переговоров
россия сша переговоры
Комментировать