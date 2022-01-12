Ермолаев раскрыл, что реально обсуждали США и РФ во время переговоров

Москва, 12 января. Переговоры России и США по вопросам безопасности привлекли к себе напряженное внимание многих государств мира. Политолог Андрей Ермолаев уверен, что это вполне ожидаемо, ведь Москва и Вашингтон обсуждают не просто взаимные уступки, но фактически новое мироустройство.

Эксперт уверен, что официально озвученная повестка переговоров — это лишь вершина айсберга. По его словам, за закрытыми дверями стороны договариваются о том, на каких принципах будут сосуществовать дальше разные политические полюса.

«Что может быть за кадром? Мы ведь говорим про 2022 год, который экономически и политически существенно отличается от начала 90-х, от эпохи гегемонии Соединенных Штатов, которые были не только лидером НАТО, но и, по сути, мировым лидером. Сейчас мы говорим о реальном многополярном мире. И в этой многополярности нужны правила, связанные с военной, информационной и экономической безопасностью. Вот об этом и идет речь», — заявил Андрей Ермолаев в эфире канала UkrLive.

Политолог считает, что вне публичной плоскости вопрос на переговорах стоит о том, будет ли многополярный мир существовать дальше, опираясь на военные блоки, либо же на крупные надблоковые системы. Ермолаев отмечает, что в случае отказа от блоков, упор можно сделать на ОБСЕ и другие похожие организации.

Федеральное агентство новостей /

«У нас есть пусть полумертвое, но с хорошей исторической легендой ОБСЕ. Возможно, такие структуры будут создаваться и в других регионах, которые охватывали бы интересы других государств. Это один путь. Но для этого необходимо постепенно демонтировать военные возможности блоков, ограничить их функциями внутренней безопасности, как это было с ОДКБ и Казахстаном», — объяснил аналитик.

Вторым вариантом развития событий, по мнению эксперта, является, наоборот, укрепление блоков, а значит, и усиление противодействия между Западом и Россией, между новыми полюсами многополярного мира.

«Либо можно развивать эффективные военные блоки, которые обладают современными технологиями, не только ядерными, но и кибероружием, орудиями опережающего возмездия,. Потому что, в отличие от событий 2007-2010 годов, сейчас есть реальные предпосылки для создания еще одного глобального блока. И это, наверное, не ОДКБ и не ШОС, а что-то третье, что может быть создано на базе этих двух. И это будет совсем другая карта мира», — уверен политолог Андрей Ермолаев.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Главной проблемой эксперт считает абсолютную веру США и Евросоюза в то, что они смогут сломить и покорить РФ.