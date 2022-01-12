Журналисты Welt предупредили НАТО о риске угодить в ловушку Путина

Берлин, 12 января. Североатлантический альянс рискует угодить в ловушку, которую приготовил президент России Владимир Путин. Таким мнением поделился обозреватель немецкого издания Welt Кристоф Шильц.

В Брюсселе завершилось четырехчасовое заседание Совета Россия — НАТО. Делегации обеих сторон обсудили предложенные Москвой идеи по гарантиям безопасности.

Журналист Кристоф Шильц считает, что важнейшие для РФ и Альянса переговоры могут обернуться для Запада неутешительными последствиями. Обозреватель раскрыл главную опасность ловушки, которую, по его мнению, подготовил Путин. Представитель СМИ предупредил НАТО о возможных рисках, передает «ПолитРоссия».

«НАТО должно не допустить, чтобы ловушка Путина захлопнулась и Запад был разделен Москвой», — отметил Шильц.

Он уточнил, что российская сторона намерена обсудить вопросы безопасности в ЕС наедине с Соединенными Штатами. Поэтому для Альянса важно, чтобы в переговорах с Москвой принимали участие европейские политики. По словам автора статьи, им придется сделать все для обхода ловушки РФ и предотвращения раскола Запада.

Как сообщалось ранее, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил о стремлении союзников по НАТО достигнуть прогресса в диалоге с Россией. Стороны готовы продолжить контакты, чтобы запланировать проведение новых переговоров, добавил он.