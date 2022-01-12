Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:22
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты Welt предупредили НАТО о риске угодить в ловушку Путина

Политика
Журналисты Welt предупредили НАТО о риске угодить в ловушку Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Берлин, 12 января. Североатлантический альянс рискует угодить в ловушку, которую приготовил президент России Владимир Путин. Таким мнением поделился обозреватель немецкого издания Welt Кристоф Шильц.

В Брюсселе завершилось четырехчасовое заседание Совета Россия — НАТО. Делегации обеих сторон обсудили предложенные Москвой идеи по гарантиям безопасности.

Журналист Кристоф Шильц считает, что важнейшие для РФ и Альянса переговоры могут обернуться для Запада неутешительными последствиями. Обозреватель раскрыл главную опасность ловушки, которую, по его мнению, подготовил Путин. Представитель СМИ предупредил НАТО о возможных рисках, передает «ПолитРоссия».

«НАТО должно не допустить, чтобы ловушка Путина захлопнулась и Запад был разделен Москвой», — отметил Шильц.

Журналисты Welt предупредили НАТО о риске угодить в ловушку Путина

Он уточнил, что российская сторона намерена обсудить вопросы безопасности в ЕС наедине с Соединенными Штатами. Поэтому для Альянса важно, чтобы в переговорах с Москвой принимали участие европейские политики. По словам автора статьи, им придется сделать все для обхода ловушки РФ и предотвращения раскола Запада.

Как сообщалось ранее, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил о стремлении союзников по НАТО достигнуть прогресса в диалоге с Россией. Стороны готовы продолжить контакты, чтобы запланировать проведение новых переговоров, добавил он.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналисты Welt предупредили НАТО о риске угодить в ловушку Путина
путин россия нато запад
Комментировать