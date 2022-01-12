Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО пытается понизить потолок применения ядерного оружия

Москва, 12 января. Россию тревожит тенденция стран НАТО к снижению потолка применения ядерного оружия. За десять лет риторика сменилась с оборонных целей на превентивные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В среду делегация от МИД РФ приняла участие в заседании Совета Россия — НАТО. По итогам встречи с руководством Североатлантического альянса замглавы ведомства Александр Грушко заключил, что беспокойство у России вызывает не только повсеместная экспансия НАТО, но и снижение Альянсом порога для применения ядерного оружия.

«Мы видим, что в сценарии различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьезную озабоченность», — подчеркнул Грушко.

Дипломат также указал на деградацию системы контроля над вооружениями, которая начала прослеживаться после односторонних выходов США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

На встрече с руководством НАТО также присутствовал замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. После он заявил журналистам, что диалог между Москвой и Брюсселем достиг критически низкой отметки.

Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг переговорами остался доволен. Как пишет издание «Царьград», генсек был рад, что стороны договорились о восстановлении работы российской миссии в Брюсселе.