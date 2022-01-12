Турецкие археологи обнаружили мозаику в церкви Святых Апостолов VI века

Анкара, 12 января. Археологические раскопки в церкви Святых Апостолов VI века в южной провинции Хатай в Турции выявили напольную мозаику в виде павлина и надписи.

В ней бывший раб благодарит Бога, что тот позволил ему освободиться из неволи, сообщает агентство Anadolu. Церковь обнаружили случайно 15 лет назад при посадке апельсинового сада.

Археологи установили, что в этом месте ранее была церковь Святых Апостолов, об этом свидетельствуют найденные при раскопках мозаики, статуэтки животных и могильные плиты. Директор Археологического музея Хатая Айша Эрсой отметила, что поселение, в котором располагалась церковь, сыграло важную роль в истории. Эта находка позволит больше узнать о жизни города с VI по XII века, пишет портал Planet Today.

Археологи в Омане обнаружили древнюю настольную игру из камня возрастом 4000 лет. Эксперты предполагают, что игра по своей сути была наиболее близка к современным нардам.