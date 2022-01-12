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Стоимость табачных изделий в России в 2021 году выросла на 16,4%

  /   Обновлено: 12 января 2022 20:40
Экономика
Стоимость табачных изделий в России в 2021 году выросла на 16,4%
customs.gov.ru  /  Федеральная таможенная служба

Москва, 12 января. Потребительские цены на табачные изделия в РФ по итогам 2021 года выросли на 16,37%, приводит «Интерфакс» данные Росстата.

Подорожание связано с повышением ставки акцизов на сигареты и папиросы с 1 января 2021 года на 20% (до 2359 рублей за тысячу штук плюс 16% от расчетной стоимости). Помимо этого, был поднят акциз и на другие табачные изделия.

Рост акциза с 1 января 2022 года, как и в 2019-м, составил 4%, а в 2023–2024 годах он будет аналогичным.

Повышение стоимости табачных изделий в минувшем году превысило дополнительные затраты на увеличение акцизных сборов. Пачка сигарет с фильтром, произведенная в РФ, по итогам 2021 года стала дороже на 16,37%.

В 2021 году россияне стали на 37,5% больше покупать предметы роскоши — дорогих телефонов, ювелирных изделий и машин.

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Все новости / Экономика / Стоимость табачных изделий в России в 2021 году выросла на 16,4%
сигареты инфляция акцизы табак росстат рост цен табачные изделия
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