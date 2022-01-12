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Чешский форвард Кухта подписал контракт с московским «Локомотивом»

  /   Обновлено: 12 января 2022 20:39
Спорт
Чешский форвард Кухта подписал контракт с московским «Локомотивом»
Global Look Press  /  Katerina Sulova

Москва, 12 января. Нападающий сборной Чехии Ян Кухта перешел из пражской «Славии» в столичный «Локомотив».

Пресс-служба «Локомотива» сообщила на официальном сайте о переходе 25-летнего чешского форварда Яна Кухты. С игроком был подписан контракт до 2026 года. В ближайшее время Кухта, который выбрал девятый номер, пройдет медицинский осмотр и присоединится к партнерам по команде.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. На счету Кухты четыре матча за национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает стоимость новичка «железнодорожников» в 5 миллионов евро.

Ранее московский «Локомотив» вступил в борьбу за полузащитника Даниила Уткина. Хавбек молодежной сборной России, права на которого принадлежат «Краснодару», выступает за грозненский «Ахмат».

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