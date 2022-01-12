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Королева Елизавета II заставляет нервничать жену принца Гарри

Общество
Королева Елизавета II заставляет нервничать жену принца Гарри
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office

Лондон, 12 января. Жена принца Гарри Меган Маркл нервничает в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II. К такому выводу пришла эксперт по языку жестов Джуди Джеймс.

Елизавета II и Меган Маркл в последний раз виделись в 2018 году. Тогда королева Великобритании и жена принца Гарри вместе посещали открытие моста Мерси-Гейтвей в Чешире. Несмотря на прошествие большого количества времени, эксперты по языку жестов до сих пор анализируют поведение герцогини Сассекской. Специалист Джуди Джеймс считает, что королева заставляет Маркл нервничать.

«Поначалу Меган действительно казалась довольно нервной. Рядом не было ее мужа, принца Гарри, к которому можно было бы прикоснуться или обнять, поэтому в жестикуляции герцогини заметны некие ритуалы осторожности и самоутешения. Это говорит о том, что она все еще испытывает благоговейный трепет перед королевой», — рассказала Джеймс в разговоре с The Mirror.

Как бы сейчас Меган Маркл чувствовала себя в присутствии Елизаветы II, остается загадкой. Пару лет назад принц Гарри увез супругу из Букингемского дворца в США. Герцоги Сассекские отказались от королевских привилегий и обязанностей.

Елизавета II исключила семью младшего внука из королевской семьи. Британцы сделали такой вывод после речи монарха в канун Нового года.

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Елизавета II принц гарри маркл
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