Танковая дивизия ЦВО на Урале получит 30 Т-72Б3М с улучшенными характеристиками

Екатеринбург, 12 января. Тридцать тяжелых боевых машин Т-72Б3М с повышенными боевыми характеристиками передадут в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Он уточнил, что обновленные Т-72Б3М с улучшенными показателями заменят боевые машины предыдущих модификаций в подразделениях на Урале. Усовершенствованные танки получили мощную силовую установку, а также современную систему вооружения, управления и прицеливания.

«Тридцать танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступит на вооружение одного из танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области», — подчеркнул Лапин.

Недавно экипажи Т-72 провели занятия по подготовке к танковому биатлону на полигоне Кадамовский Южного военного округа. В ходе тренировки они отработали слаженность действий.

Ранее «Царьград» сообщал, что российская армия в 2021 году пополнилась современными единицами боевой техники, в том числе бронеавтомобилями «Тайфун-К» c дистанционно-управляемым модулем.